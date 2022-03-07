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Letonya, ABD askerlerinden hiç rahatsız değil

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, ülkesinde bulunan ABD askerlerinin kalıcı olmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Avrupa 07.03.2022, 20:05
Letonya, ABD askerlerinden hiç rahatsız değil

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'nin Letonya'daki askeri varlığının kalıcı olması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Baltık ülkeleri turu kapsamında bir araya gelen Rinkevics, ortak basın toplantısında, Rusya'nın bundan sonra politikalarını değiştireceğine dair bir inancı kalmadığını belirterek, "Putin'in Rusya'sına dair artık hiçbir hayalimiz yok." dedi.

Rinkevics, "Son gelişmelerden yola çıkarak, Letonya'daki ABD güçlerinin varlığının kalıcı olmasından memnuniyet duyarız." şeklinde konuştu.

Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine Baltık ülkelerinin kıyı savunma sistemini daha da güçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya sorumsuz saldırıları, bunun Avrupa'nın güvenliği ve ittifakımızın güvenliğine uzun dönemli bir tehdit içerdiğini bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Letonya #abd askerleri #Edgars Rinkevics
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