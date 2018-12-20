Letonya'dan, eski KGB ajanlarının isimlerini açıklama kararı

Letonya’da, 2019 yılına kadar Sovyetler dönemine ait en kapsamlı KGB (Devlet Güvenlik Komitesi, Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi) veri tabanının yayımlanacağı duyuruldu.

Skaties.lv sitesinin haberine göre söz konusu verilerin 1991 yılında SSCB’nin dağılışı sırasında ele geçirildiği belirtildi.

Haberde, “Yıllarca saklanan "Çekist çuvalları"ndaki verilerin her gün yayınlanacağı tarihi an yaklaşıyor. İlgili hükümet düzenlemeleri yürürlüğe girer girmez bu gerçekleşecek. İlgili taraflar, internette yayınlanan eski KGB ajanlarının isimlerine erişebilecekler.” ifadelerine yer verildi.

Belgelerin orijinal şekliyle, çoğu Rusça ve elle yazılmış olarak yayımlanacağı belirtilirken, öncelikle ülkedeki KGB ajanlarının isimlerinin yer aldığı ve 10 bin 612 karttan oluşan kartotekin (dizin kartı) paylaşılacağı kaydedildi. İsimler arasında hem ağustos 1991 itibarıyla faal ajanların hem de eski ajanların isimleri bulunuyor. Bunun yanı sıra yayımlanacak veriler arasında, SSCB’den yurtdışına gitmeyi planlayanların isimleri ve savaş veya öngörülemeyen bir durum söz konusu olduğunda işe alınacak için potansiyel adayların isimleri de yer alıyor.

Ayrıca verilerin ajanların KGB’de ait olduğu birimlere göre sınıflandırıldığı belirtilirken, yayımlanacak veriler arasında “kadro dışı KGB çalışanlarının” yani karşı istihbarat faaliyetlerinde KGB'ye yardımcı olan gönüllü kişilere dair bilgilerin de olduğu kaydedildi.

Kaynak: QHA