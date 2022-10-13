Letonya'nın Belarus'tan gelen göçmenlere işkence ettiği iddia edildi

Af Örgütü'nün raporunda, Belarus'tan ülkeye giriş yapmaya çalışan göçmenlerin Letonyalı sınır muhafızları tarafından dövüldüğü ve küçük düşürüldüğü iddia edildi.

Raporda kimliği Adil olarak paylaşılan Iraklı göçmen, Letonya'ya girmek isteyen diğer göçmenlere kar yağışı altında ormanda yatmak zorunda bırakıldıklarını öne sürdü.

Adil, "Isınmak için ateş yakıyorduk. Fakat etrafta kurtlar ve ayılar vardı. Korkuyorduk. Bu şekilde hayatta kaldık ama Letonyalı görevliler bize kışlık kıyafet vermedi" dedi.

Raporda, aralarında çocukların da yer aldığı göçmenlerin, ormanda güvensiz yerlerde keyfi şekilde tutulduğu, daha sonra da zorla Belarus'a gönderildiği savunuldu.

Ayrıca göçmenlere şok tabancasıyla işkence edildiği de öne sürüldü.

Af Örgütü, Letonya'nın Belaruslu göçmenlere tavrının, ağırladıkları en az 35 bin Ukraynalı sığınmacıya sergilediklerinden çok daha farklı olduğuna da işaret etti.

Kaynak: Independent Türkçe