banner39

Letonya, Rus televizyon kanalının lisansını iptal etti

Letonya'da faaliyet gösteren Rus bağımsız televizyon kanalı "TV Rain"in yayın lisansı iptal edildi.

Avrupa 06.12.2022, 14:59
Letonya, Rus televizyon kanalının lisansını iptal etti

Letonya Ulusal Radyo ve Televizyon Kurulu Başkanı Ivars Abolins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kanalın yetkisinin ulusal güvenlik ve kamu düzenine yönelik tehditler nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Abolins, "Letonya yasalarına herkes tarafından uyulmalı ve saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

TV Rain'in yayınlarının 8 Aralık'ta sona ereceğini belirten Abolins, daha önce herhangi bir ihlal olmadığına dair ikna olduklarını açıklamıştı.

TV Rain, daha önce yaptığı bir yayında Kırım'ı Rusya toprakları olarak gösteren bir haritayı ekrana taşıdığı için para cezası almıştı.

#TV Rain #Letonya
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?