Libya muhalefeti Sicilya'da toplanıyor

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Libya’da anlaşmazlığa düşerek birbirleriyle çatışan gruplar arasında çatışmasızlığın sağlanması için İtalya’nın Sicilya bölgesinde Uluslararası Libya Konferansı düzenleyeceklerini açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi, Salı günü yaptığı açıklamada, farklı görüşler olsa da ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirtti.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle Libya’dan ayrılan çok sayıda kişinin ilk ulaştıkları kara parçası İtalya oluyor. İtalya göçmen krizini daha hafif bir şekilde atlatmak için Libya’da çatışmaları durdurmaya çalışıyor.

2011 yılında İtalya komşusu Fransa ile birlikte Libya’ya saldırmıştı. NATO koalisyonu olarak Libya’ya giren İtalya ve Fransa, dönemin Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin devrilmesinde kilit rol oynamıştı.

Libya’da Kaddafi sonrası bozulan istikrarın hala sağlanamadığı ifade ediliyor. Fiilen bölünen ülkede çok sayıda silahlı grup birbirleriyle çatışıyor.

DAHA ÖNCE PARİS’TE ÇÖZÜM ARANMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde başkent Paris'teki Elysee sarayında muhalif Libya liderlerinin katıldığı Uluslararası Libya Kongresi'nde taraflar arasında 10 Aralık'ta Libya'da seçim yapılmasına karar verilmişti.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Trablus merkezli hükümetinin başkanının danışmanı attığı sosyal medya mesajında, Libya'nın muhalif liderlerinin bugün başkent Paris gerçekleştirilen toplantıda 10 Aralık 'ta ülkede meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmak üzere fikir birliğine vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 18:26