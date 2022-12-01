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Litvanya'da bir Rus diplomat "persona non grata" ilan edildi

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Avrupa 01.12.2022, 20:10
Litvanya'da bir Rus diplomat "persona non grata" ilan edildi

LRT'de yer alan habere göre, Rusya Büyükelçiliği çalışanlarından biri Dışişlerine Bakanlığına çağrılarak nota verildi.

Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinde gerekçe ise "diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetler" olarak gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında şubatta başlayan savaştan bu yana 4'üncü kez böyle bir karar alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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