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Litvanya'da telefonla yürümeye ceza

Litvanya’da yolda karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgilenenlere 40 avro ceza verilecek

Litvanya'da telefonla yürümeye ceza

Baltık ülkelerinden Litvanya’da ölümlü kazalara neden olduğu gerekçesiyle yolda telefonla ilgilenirken karşıdan karşıya geçenlere 40 avro ceza verilmesi Çarşamba günü kararlaştırıldı. Alınan kararın önümüzdeki aydan itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Ulaştırma Bakanı Rokas Masiuli, “Yayalar, caddede karşıdan karşıya geçmeden önce mobil cihazları kullanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Litvanya’da 68 yayanın hayatını kaybettiği istatistiklere yansımıştı.

Litvanya, Romanya ve Letonya’nın ardından trafikte en çok ölümcül olayın yaşandığı Avrupa’daki üçüncü olarak biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 09:28
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