Litvanya Dışişleri Bakanından Almanya'ya Leopard mesajı: Tanke schön

Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanca "Çok teşekkürler" anlamına gelen "Danke schön" cümlesine göndermede bulundu.

Ukrayna bayrağı taşıyan bir tank resmini paylaşan Landsbergis, söz konusu resimde "Tanke schön" ifadesine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz'un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğunu belirtmiş, Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağını aktarmıştı.

Hebestreit, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı şekilde başlayacağını ifade etmişti.