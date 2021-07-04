Litvanya, göç dalgası yüzünden OHAL ilan etti

Litvanya, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan krizin ardından son birkaç gündür Belarus’tan ülkeye gelen göç dalgası yüzünden olağanüstü hal ilan etti.

Litvanya İçişleri Bakanı Agle Bilotaite, Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan tavsiye doğrultusunda kitlesel göçü kontrol edebilmek amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Litvanya sınır güvenlik muhafızları son olarak dün Belarus’tan gelen 150 kaçak göçmeni gözaltına almıştı. Son yakalananlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 820’yi geçti. İki ülke arasında 679 kilometre uzunluğunda kara sınırı bulunuyor.

Lukaşenko tehdit etmişti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, AB’nin ülkesine yaptırım uygulaması halinde, belgesiz ve yoluculuk izni olmayan göçmenler için sınır kontrollerini gevşeteceği tehdidinde bulunmuştu.

Batı'nın Belarus’a yönelik yaptırım kararları

AB, geçen hafta "ciddi insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Belarus’ta 78 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı. AB, daha önce 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus’un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle 7 kişi ve bir kuruluş hakkında yaptırım kararı almıştı.

Listeye alınan kuruluşlar arasında dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden devlete ait BELAZ, otomobil üreticisi MAZ ile Belarus’tan petrol ürünleri ihraç yetkisine sahip tek özel şirket NNK bulunuyor.

Ayrıca dördüncü bir yaptırım paketi olarak, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yakın olduğu bilinen bazı iş insanları ve üst düzey bürokratlar da listeye alınmıştı.

Yeni yaptırımlarla AB'nin Belarus’ta kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 166'ya, kuruluş sayısı da 15'e çıkmıştı.

ABD, Kanada ve İngiltere de AB'ninkine benzer gerekçelerle Belaruslu yöneticilere ve kuruluşlara yönelik ortak yaptırım kararı almıştı.