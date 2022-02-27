Litvanya hava sahasını gece yarısından itibaren Rus uçaklarına kapatıyor
Litvanya, hava sahasını gece yarısından itibaren Rusya'ya kapatacağını duyurdu.
Avrupa 27.02.2022, 01:21
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, ülke hava sahasının gece yarısından itibaren Rus uçaklarına kapatılacağını bildirdi.
Simonyte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Litvanya'nın hava sahasını gece yarısından itibaren Rus uçaklarına kapatacaklarını belirtti.
Simonyte, "Saldırganların uçaklarına özgür gökyüzünde uçuş yok." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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