Litvanya, Rus maslahatgüzarı "persona non grata" ilan etti

Bakanlıktan yapılan açıklamadan Rus maslahatgüzarın son zamanlardaki açıklamaları ve faaliyetlerinin bir diplomatın makamına yakışmayacak derecede olduğu ve ev sahibi ülkenin iç işlerine karışmak olarak görülebileceği belirtildi.

Açıklamada ülkeyi beş gün içerisinde terk etmesi istenen diplomat hakkındaki iddialarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Rus RIA haber ajansına açıklama yapan Rus Dışişleri Bakanlığı ise bu karara uygun bir karşılık verileceğini duyurdu.

Ukrayna'nın Rus güçlerinin Buça kentinde sivilleri öldürerek katliam yaptığını açıklamasının ardından Litvanya nisan ayında Rus büyükelçinin ülkeyi terk etmesini istemiş Moskova'daki kendi büyükelçisini de geri çağırmıştı. Bu kararla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesine indirilmişti.

Kaynak: Euronews