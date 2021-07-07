Litvanya sınıra duvar örüyor

Belarus'un göçmenlerin Avrupa Birliği topraklarına geçişini kolaylaştırmakla suçlayan Litvanya, sınıra yasa dışı göçü önlemek için duvar öreceğini duyurdu.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Belarus'un göçmenlere uçak bileti vererek başkent Minsk'e getirdiğini ve bu şekilde göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) topraklarına ulaşmasını kolaylaştırdığını savundu.

Simonyte, ülkesine ulaşanlardan topladıkları kanıtlarda en az bir göçmenin bu şekilde Litvanya'ya ulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Simonyte, "Belarus'ta ve diğer başka ülkelerde çalışan ve Misnk'e turist çekmeyi amaçlayan bir çok seyahat acentası var ve örneğin Bağdat ile Minsk arasında doğrudan uçuş düzenliyor" diye konuştu. Belarus'a gelenlerin ana uçuş noktasının Irak'ın başkenti Bağdat havaalanı olduğunu belirten Litavyanlı lider, bu kişilerin İstanbul üzerinden de Minsk'e seyahat edebileceği ihtimalini de gözardı etmekdiklerini belirtti.

Ülkesinin göçmenleri durdurmak için sınır geçişlerinde devriyeyi arttırarak daha fazla tedbir alacağını ve bir bariyer inşa edeceğini ifade eden Simonyte, "Litvayna ile Belarus'u ayıran ek bir fiziki bariyer inşa etmeye başlayacağız. Bu bariyer yasa dışı göç akışının organizatörleri için bir çeşit simge ve caydırıcılık yaratacaktır" dedi.

Başbakan ayrıca ülkesinin Schengen serbest seyahat alanı üyesi olarak, AB üyesi komşularıyla birlikte göçmenlerin seyahatinin durdurulması için sınır kontrolleri getirmeyi düşündüklerini de aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ülkesinin AB topraklarına geçmek isteyen göçmenlerin batı sınırında engellemeyeceğini açıklamıştı. Lukaşenko'nun bu tavırla, Avrupa Birliği'nin uçak kaçırma olayının ardından uyguladığı yaptırımlara karşılık vermeyi amaçladığı belirtiliyor.

Litvanya geçtiğimiz hafta Belarus’tan ülkeye gelen göç dalgası yüzünden olağanüstü hal ilan etmişti.

Kaynak: Euronews