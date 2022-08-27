Liz Truss'a Macron hakkındaki sözleri nedeniyle tepki var

Boris Johnson'ın yerine başbakan olabilmek için Muhafazakar Parti içindeki liderlik yarışında kampanyasına devam eden Truss, rakibi Rishi Sunak'la birlikte bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Sunak, "Cumhurbaşkanı Macron; dost mu, düşman mı?" şeklindeki soruya "Dost" diye yanıt verdi.

Liz Truss ise "Jüri kararsız" şeklinde yanıtladı. Bu yanıt üzerine başlayan kahkaha ve alkışların ardından sözlerine devam eden Truss "Eğer başbakan olursam, onu sözleriyle değil, icraatıyla değerlendireceğim" diye konuştu.

"Ciddi bir hata"

Halen dışişleri bakanlığı koltuğunda oturan Truss'ın İngiliz diplomasisinin en üst düzey yetkilisi olarak bu ifadeleri kullanması birçok çevrede tepkiyle karşılandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden David Lamy, Truss'ın İngiltere'nin "en yakın müttefiki" için ifadelerini "muhameke eksikliğinin acınacak hali" olarak tanımladı.

Eski dışişleri bakanlarından Alistair Burt ise ifadeleri "ciddi bir hata" olarak nitelendirerek daha diplomatik bir dil seçilmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili yorum yapan diğer bazı eski Muhafazakar Partili bakanlar da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline atıfta bulunarak, Batı'nın bölünmüşlüğü gibi bir izlenim vermenin zamanı olmadığına dikkat çekti.

Kaynak: Euronews