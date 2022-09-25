Liz Truss'ın bakanlık dönemindeki harcamalar sorgulanıyor

Liz Truss'ın departmanın başında olduğu dönemdeki Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) harcamalarını "olağandışı" olarak adlandıran İşçi Partisi, hükümetin bunları açıklamasını istedi.

Gölge Başsavcı Emily Thornberry, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan'a, sağlıklı yaşam ve güzellik işlemlerinin aralarında bulunduğu giderlere neden binlerce sterlin harcandığına dair açıklama isteyen bir mektup yazdı.

Başbakan'ın dışişleri bakanı olduğu dönemde FCDO, Norwich City futbol kulübünün dükkanında bin 841 sterlin (yaklaşık 37 bin TL), bir "berber ve güzellik mağazasında" ise 4 bin 333,30 sterlin (yaklaşık 87 bin TL) harcamış.

Önceki aylarda Truss, Norwich City taraftarı olduğunu itiraf etmişti. Truss, Leeds'teki Muhafazakar Parti üyelerine, "Onlar iyi bir aile kulübü, ne diyebilirim ki?" demişti.

Thornberry, Fortnum & Mason'da yapılmış 10 bin sterlin (yaklaşık 200 bin TL) civarında harcamayı ve birden fazla üzüm bağı, bir dizi Güney Asya restoranı, The White Company ve mobilya mağazalarından yapılan alışverişleri de sorguladı.

Açıklanamayan maliyetlere atıfta bulunan Thornberry, "Dışişleri Bakanlığı kuaföre iki kere giderek 4 bin 333,30 sterlin harcamayı nasıl başardı?" diye tweet attı.

Thornberry'nin FCDO'ya yazdığı son mektup, departmanın ona aradığı bilginin "halihazırda mevcut olmadığını" veya "orantısız bir maliyet" çıkaracağını söylemesinden sonra geldi. İşçi Partisi bu iddiaların her ikisine de itiraz ediyor.

İşçi Partisi sözcüsü, en son mektubunda, "hükümetin herhangi bir köşesinde olağandışı veya aşırı harcama" belirtileri olduğunda halkın "uygun denetimi" beklediğini savundu.

Thornberry, FCDO'nun hükümet alım kartlarıyla yaptığı harcamaların önceki eylülden beri neden yüzde 45 arttığını da öğrenmeyi talep etti.

Kartlara yapılan yıllık harcama 2019 ila 2021'de 24 milyon 10 bin sterlini (yaklaşık 480 milyon TL) aşmamıştı. Ancak Thornberry'ye göre, 2022'deki mevcut aylık ortalamalar böyle devam ederse bu yılki harcamalar 35 milyon sterlini (yaklaşık 700 milyon TL) aşacak.

Kaynak: Independent Türkçe