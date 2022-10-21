Liz Truss kaybetti, marul kazandı

Bulvar gazetesi Daily Star geçen Cuma günü Liz Truss’ın iktidarda kalma çabasına atıfla, bir masaya başbakanın fotoğrafı ile bir göbek marul yeleştirmiş ve "Hangisi daha çok dayanacak?" diye sormuştu.

Daily Star’a göre marketten alınan marulun ortalama 10 günlük raf ömrü var.

Truss’ın istifası, yarışmanın yedinci gününde geldi.

Gazete masadaki görüntüyü internetten canlı yayınlamaya başlamış ve bir peruk kondurduğu marula göz ve ağız çizmişti.

D﻿aily Star: Marul daha uzun ömürlü çıktı

Truss, bugün Downning Sokağı 10 Numara’da bulunan başbakanlık konutunda istifa açıklamasına başladığında, Daily Star’ın Twitter’daki canlı yayınını 12 bin kişi izliyordu.

İstifanın ardından sayı bir anda 21 bine tırmandı. Bu sırada bir yandan milli marş çalarken masaya uzanan bir el Liz Truss’ın fotoğrafını ters çevirdi ve ekranda "Bu marul, Truss’tan daha uzun ömürlü çıktı" yazısı belirdi.

Daily Star’ın Twitter’daki paylaşımının altında başbakan için alaycı ifadeler kullanılırken marulu öven yorumlar yapıldı.