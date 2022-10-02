Liz Truss, Kral Charles'a "izin vermedi"

The Sunday Times'ın haberine göre Charles, Mısır'daki konferansta bir konuşma yapmak istese de Truss'ın müdahalesinin ardından planlarını durdurmak zorunda kaldı.

Truss'ın geçen ay Kral'la yaptığı resmi birebir görüşme sırasında konuşmaya engel olduğu anlaşıldı.

Buckingham Sarayı, Charles'ın konferansa katılmayacağını cumartesi gecesi doğruladı.

Önde gelen bir iklim savunucusu olan Charles, Cop27 zirvesine davet edilmişti.

The Sunday Times'a konuşan bir kraliyet kaynağı, "İlk yurtdışı turu için atması gereken adımlar hakkında çok dikkatli düşünmesi gerekiyordu ve Cop'a katılmayacak" dedi.

Karar "tamamen, hükümetin tavsiyesi doğrultusunda hareket etme konusunu her zaman önemseyen bir Kral olma ruhuyla" alındı.

Gazetenin haberine göre Charles'ı tanıyan bir kaynak, onun "gitmeye tamamen hazır" olduğunu söyledi.

"Ona seçim hakkı tanınmıyor gibi görünüyor. Bu, hükümet açısından bir muhakeme hatası" dedi.

The Independent'a konuşan bir kraliyet kaynağı, Charles'ın zirveye katılım konusunda Truss'la anlaşmazlık yaşadığı iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, Charles'ın Cop27'ye gidip gitmemeye dair Truss'tan yönlendirme almasının normal bir uygulama olduğunu söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir kaynaksa "Başbakan'ın Kral'a emirler vermesi fikrinin saçma olduğunu" Sky News'e söyledi.

Truss'un kendisinin iklim konferansına katılma olasılığının düşük görüldüğü ve bu durumun Charles'ın ziyareti konusundaki hükümet yaklaşımını etkilemiş olabileceği bildiriliyor.

Önde gelen iklim savunucularından Charles'ın ilgi alanları tropikal ormanlardan, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ve su güvenliğine kadar uzanıyor. Düzenli olarak iklim sorunlarıyla ilgili konuşmalar yapan Charles, Glasgow'daki Cop26'nın açılış töreninde de bir konuşma yapmıştı.

Charles, Kral olarak ilk konuşmasında, iklim savunuculuğunu oğlu Prens William'a devredeceği sinyalini vermişti.

Charles "Biliyorum ki, yanında Catherine'le beraber yeni Galler Prensi ve Prensesimiz ulusal tartışmalarımıza ilham verip liderlik etmeye devam edecek ve kenarda kalanları hayati yardımın sağlanabileceği merkeze çekmeyi sağlayacak" dedi.

Cop27, 6-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Yorum için 10 Numara'yla irtibata geçilse de henüz yanıt alınamadı.

Kaynak: Independent Türkçe