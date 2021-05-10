Londra caddelerinde ezan sesi yankılandı

Ramazan ayının son cuma gününde İngiltere'nin başkenti Londra'da ezan okundu. Londra'nın tarihi köprüsü Tower Bridge'de okunan akşam ezanına çok sayıda Müslüman da tanıklık etti. Akşam ezanı sonrası dualar edilerek oruçlar açıldı. Ezanı okuyan Kazi Şafikkur Rahman, bu fırsatın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Yeni Şafak