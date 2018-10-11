Londra camileri kiliselerinden daha kalabalık

İngiltere'nin ve Birleşik Krallığın Başkenti Londra'daki camilerin, kiliselerinden daha fazla cemaate sahip olduğu belirtildi.

Londra'da bir camide vaiz olarak görev yapan Syed Raza Rizvi yerel medyaya yaptığı açıklamada Londra'nın, birçok Müslüman ülkeden daha çok İslami bir şehir olduğunu söyledi.

Londra'da 423 cami bulunuyor ve bu camilerin çoğu, pek çok kilisenin aksine, namaz vakitlerinde oldukça kalabalık oluyor.

Sorun: Cemaatin sığmadığı küçük camiler

Brune Street Estate caminin farklı bir sorunu var: Aşırı kalabalık. Küçük odası sadece 100 kişiyi alabiliyor.

Tahminlere göre 2020 yılına gelindiğinde Londra'daki camilerde namaza katılan Müslümanların sayısı en az 683 bin civarında olacak, kiliseye haftalık ayine giden Hıristiyanların sayısı ise 679 bine düşecek. 2001'den beri Londra'daki 500 kilise kapatılırken aynı dönemde camiler çoğalıyor.

Daily Mail, Londra'nın göbeğinde birbirlerine sadece birkaç metre mesafede bir kilisenin ve caminin fotoğraflarını yayınladı. San Giorgio Kilisesi'nde, bin 230 kişinin ibadeti için tasarlanmış ancak sadece 12 kişi varken Santa Maria Kilisesi'nde 20 kişi vardı.

NatCen Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2012 ve 2014 yılları arasında, kendilerini Anglikalı olarak tanımlayan Britanyalıların oranı yüzde 21'den yüzde 17'ye düşerken, ( yaklaşık 1,7 milyon ) Müslümanların sayısı neredeyse bir milyona kadar karttı.

İngiliz üniversiteleri İslam hukukunu inceliyor

Londra resmi kayıltara göre 100 tane şeriat mahkemesi bulunuyor. Bu paralel yargı sisteminin ortaya çıkışı İngiliz Tahkim Yasası ve Alternatif Uyuşmazlıkların Çözümü sistemi sayesinde mümkün hale geldi. İngiliz üniversiteleri de İslam hukuku konusunda daha yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net