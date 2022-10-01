İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi başkent Londra’da protesto edildi.

Başkentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Emini'ye destek pankartları taşıyarak, "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları attı.

Çoğunlukla İngiltere'de yaşayan İranlılardan oluşan göstericiler, Emini'nin fotoğrafının yanı sıra İran'ın devrimden önceki resmi bayrağını taşıdı.

İran yönetimine karşı da sloganlar atan protestocular, İngiltere Başbakanı Liz Truss'a çağrıda bulunarak, İran yönetimiyle ilişkileri kesmesini istedi.

Gösteride konuşan İranlı bir protestocu, kadın lider olarak Başbakan Truss'ın, Mahsa Emini'yle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamasını eleştirdi ve "Utan Liz", "Mollaları desteklemeye son verin" sloganları atarak tepki gösterdi.

- İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.