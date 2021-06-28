Londra'da tren istasyonunda yangın: Patlama oldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda yangın çıktığı ve yangın sonrasında patlama yaşandığı aktarıldı.
Avrupa 28.06.2021, 18:00
Başkentteki Elephant and Castle Tren İstasyonu'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.
Yangın nedeniyle şehrin birçok noktasından duman yükseldi.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.
Yangın kontrol altına alındı.
AA
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