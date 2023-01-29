Londra'daki Müslümanlardan protesto gösterisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup Müslüman, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasını protesto etti.

Londra'daki İsveç Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular Müslüman karşıtı (İslamofobik) eylemi kınayan pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Ayrıca Birmingham, Manchester ve Londra'da onlarca kişi namaz kıldı ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, dün, aynı provokasyonu Danimarka polisinin izniyle Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirmişti.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.