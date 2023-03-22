Londra'daki Yahudiler Netanyahu'u protesto etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail karşıtı bir grup İngiliz Yahudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın ülkeye yapacağı resmi ziyareti protesto etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan İngiliz Yahudilerinden oluşan grup, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, yarın resmi ziyaret kapsamında Londra'ya gelecek İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile görüşmeyi reddetmesi çağrısında bulundu.

"Na'amod" adlı İngiliz Yahudilerden oluşan grubun düzenlediği gösteriye katılanlar, "Netanyahu'ya hayır, işgale hayır", "Demokrasi ve işgal aynı anda var olamaz", "Hepimiz özgür olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz" yazılı pankartlar taşıdı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösteride, Netanyahu'nun İngiltere'de kırmızı halıyla karşılanmasına karşı çıkan Yahudiler, ellerinde taşıdıkları sembolik kırmızı bez parçasını yırttı.

"NETANYAHU VE İSRAİL REJİMİ, FİLİSTİN'DE BÜYÜK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Protestoya katılanlardan İsrail karşıtı İngiliz Yahudisi Marco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Netanyahu ve İsrail rejiminin Filistin'de büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini, işgal ve apartheid rejiminin adaletsiz olduğunu ve İngiliz hükümetinin bunu desteklememesi gerektiğini ve bu hükümetin liderlerini bakanlarıyla görüşmeye davet etmemesi gerektiğini söylüyoruz."

İsrail'in uluslararası arenada desteklenmemesini isteyen Marco, İsrail ile anlaşma yapılmaması ve bu ülkenin kınanması gerektiğini dile getirdi.

Marco, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin halkını yok sayan açıklamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Bence bu yanlış. İnsanların özgürlük ve eşitlik için meşru talepleri var. Bence onların varlığını inkar etmek onları ortadan kaldırmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Londra'ya gelecek.

Netanyahu, ikili temaslarına 24 Mart Cuma günü başlayacak.

Netanyahu'nun ziyareti öncesi dün Londra'ya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile iki ülke arasında ekonomik, güvenlik ve teknoloji bağlarını derinleştirmeyi amaçlayan anlaşmaya imza atmıştı.