Londra, İran’ı İngiltere’deki gazetecileri ölümle tehdit etmekle suçladı

İnsan hakları örgütlerine göre, İran güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda onlarca kişinin öldürülmesinden altı hafta sonra, internette dolaşan videolarda Cuma günü İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde yüzlerce kişi gösteri yaptı.



Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly konuyla alakalı bir Twitter paylaşımında, “İngiltere’de çalışan gazeteciler İran’dan ani ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldıktan sonra bugün İran maslahatgüzarlarını çağırdım” dedi.



Iran International adlı medya kuruluşlarına bağlı Londra merkezli Volant Media, iki İngiliz ve İranlı gazetecinin İran Devrim Muhafızları’ndan ölüm tehditleri aldığını aktardı.



Volant Media, iki gazetecinin İngiltere’de rejim karşıtı protestoları takip eden bağımsız Farsça bir kanal için çalıştığını belirtti.



Çarşamba günü İran resmi medyası, İran Güvenlik Bakanı İsmail Hatip’in kanalın ‘terör örgütü’ propagandası yaptığını söylediğini aktardı. Hatip ayrıca İngiltere’nin İran’daki olayları desteklemesinin bedelini ödeyeceği konusunda uyarıda bulundu.



Oslo merkezli İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yayınlanan habere göre, İran’ın Pakistan sınırına yakın Sistan-Beluçistan eyaletlerinin başkenti Zahidan’da 30 Eylül günü Cuma namazından sonra düzenlenen gösterilerde İran güvenlik güçleri 90’dan fazla kişiyi öldürdü.



Bu, İran’da kadınlara yönelik katı kıyafet kurallarını ihlal etmek suçundan ahlak polisleri tarafından tutuklanan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren İran’daki protestoların başlamasından iki hafta sonra yaşandı.



Protestolar önce kadınlara yönelik uygulanan kıyafet yönetmeliğine karşı geniş çaplı bir öfkeyle alevlenirken, daha sonra dini lider Ali Hamaney’in temsil ettiği rejime karşı daha geniş çaplı bir harekete dönüştü.



İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yayınlanan bir video kaydına göre, Cuma namazından sonra Zahidan’daki camilerden çıkanlar ‘Hamaney’e ölüm’ sloganları attı.



Norveç İnsan Hakları Örgütü’ne göre, 16 Eylül’de Mahsa Amini’nin ölümüyle ilgili protestoların patlak vermesinden bu yana İran genelinde en az 304 kişi öldürüldü.

Şarku’l Avsat