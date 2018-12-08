Londra Rus oligarklarının kara listesini onayladı

İngiliz istihbarat teşkilatları, Kremlin ile yakın olan Rus işadamları üzerindeki baskıyı artırma niyetinde.

Daily Telegraph'ta yer alan habere göre Londra'da yaşayan ve Rusya ile yakın temasta bulunan Rus oligarkları başta Roman Abramovich , Alisher Usmanov , Oleg Deripaska , Boris ve Arkady Rotenberg olmak üzere kara listeye alındı.

Haberde listenin Başbakan Theresa May'a sunulduğu ve onaylandığı bildirildi. Bundan sonraki aşamada hükümetin bu listeyi müttefik ülkelerin özel hizmetlerine teslim edeceği düşünülüyor.

Gazetenin İngiliz hükümetindeki bir kaynağı, kara listeye alınan Rus oligarkların Birleşik Krallık'ta ve diğer ülkelerde serbestçe hareket etme ve çalışabilme kabiliyetlerini sınırlandıracağını açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net