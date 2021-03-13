Londra Belediye Başkanı: Sokaklarımız güvenli değil

Sadiq Khan yolları daha güvenli hale getirmeye çalıştığını söyledi ve kadınların dışarıya çıkmadan önce hangi yolların iyi aydınlatıldığını öğrenmek zorunda kalmasının yanlış olduğunu belirtti.

Sarah Everard'ın ortadan kaybolmasının ardından kadınların kendilerini güvende hissetmediğine dair deneyimleri medyada ve sosyal medyada geniş çaplı öfkeye neden oldu.

Parlamenterler, Birleşik Krallık'ta bir kadına yönelik şiddet "salgını" olduğu ve bunun yeterince ciddiye alınmadığı uyarısında bulundu.

LBC'de Londra sokaklarının kadınlar için güvenli olup olmadığı sorulduğunda belediye başkanı şu cevabı verdi:

"Hayır, değiller, kız çocukları için de değil ve benim cinsiyetimden insanların bunu anlaması gerçekten önemli.

Kadın ya da kız çocuğuysanız işyerinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında olsun, herhangi bir kamusal alanda şehrimize dair deneyiminiz bir erkeğe ya da erkek çocuğuna nazaran çok farklıdır.

Ve benim gibi yetkili ve nüfuzlu konumlarda olan insanların bunu anlaması ve bunu çözmek için adımlar atması gerçekten önemli."

İşçi Partili Belediye Başkanı Khan ekibinin sokaktaki "suçu mimariyle engellemeye" çalıştığını söyledi.

Sunucu Shelagh Fogarty'yle konuşan Khan şunları söyledi:

Çoğunuz yaşadığınız yerin yakınındaki iyi aydınlatılmış ve iyi aydınlatılmamış yolları bilirsiniz.

Sınırlı fonlara sahip konseylerle birlikte çalışarak yapmaya çalıştığımız şeylerden biri, suçu mimariyle engelleyip insanların işlerini yapmasını daha güvenli hale getirmek.

Bir kadın veya kız çocuğuysanız hangi yolların diğerlerinden daha iyi aydınlatıldığını, güvenliğinizden endişe duyduğunuz anda içeriye dalabilmek için hangi dükkanların ve mekanların açık olduğunu bulmak zorunda olmanız, erkeklerin ve erkek çocuklarının eylemlerinden endişe duyduğunuz için ayakkabılarınızı ve kıyafetlerinizi değiştirmek zorunda kalmanız doğru olamaz.

Bazıları Khan'ın asıl noktayı kaçırdığını söylüyor. Eleştirenlerden biri "Kadınlara yönelik saldırılar yetersiz aydınlatmadan kaynaklanmıyor. Lütfen faillere odaklanın" ifadelerini kullandı.

Kampanyacılar hükümeti ev içi ve cinsel şiddetle mücadele eden hizmetleri yeterince finanse etmemekle suçluyor.