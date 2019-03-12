Londra ve Glasgow'daki bombalı paketleri IRA üstlendi

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan yazılı açıklamada, IRA adına Kuzey İrlanda'da yerel bir basın kuruluşuna gönderilen mesajla, İngiltere'nin başkenti Londra'da üç ayrı noktada ve İskoçya'da Glasgow Üniversitesinde bulunan bombalı paketlerin sorumluluğunun üstlenildiği belirtildi.

Polis açıklamasında, örgütün kendisini "IRA" olarak adlandırması ise "iddia" olarak nitelendirildi.

Polis, bulunan bombalı paketlerin Kuzey İrlandalı ayrılıkçı grupların daha önceki eylemlerinde kullanılanlarla benzerlik taşıdığını doğruladı.

Geçen hafta Londra ve Glasgow'da bulunan dört paketten, açıldığında küçük bir yangın başlatma kapasitesine sahip el yapımı patlayıcılar çıkmıştı.

İrlanda Cumhuriyeti polis teşkilatı Gardai, küçük paketlerin ikisinin üzerindeki pulların İrlanda kaynaklı olduğunu doğrulamış ve olayın soruşturmasında İngiliz polisiyle iş birliği yapıldığını kaydetmişti.

- Ayrılıkçı terör

İngiltere, İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu.

1920'li yıllarda İrlanda Adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere'nin parçası olmayı sürdürürken, güney kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.

İngiltere, 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terör örgütünün saldırılarına sahne olmuştu.

Barış anlaşmasının ardından IRA kademeli olarak silah bırakırken, örgüt içinden şiddeti sürdürmek isteyen yeni gruplar IRA ile bağlantılı adlar altında eylemlerini sürdürmüştü.

İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit'e bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından ve İngiltere'yi de hedef almasından endişe ediliyordu.