Londra’da Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesi için OHAL

Törene kadar Kraliçe’nin cenazesini ziyaret etmek isteyen binlerce kişi, başkent sokaklarında kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturmaya ve saatlerce beklemeye devam ediyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanından aralarında Japonya İmparatoru, ABD Başkanı, krallar ve kraliçeler ile onlarca ülkenin devlet başkanları Londra’ya ulaştı. Bütün bunlar dünyanın dört bir yanında yüzlerce milyon insan tarafından televizyon ekranlarından izlenecek ve bu da cenaze törenini, mesaj vermek isteyecek uluslararası terör örgütleri açısından çok cazip hale getiriyor. Bu sebeple ülkenin istihbarat örgütleri MI5 ve GCHQ, polisin terörle mücadele şubesi ile iş birliği içinde çalışıyor. Londra Emniyet Müdürlüğü’ne İngiltere’nin dört bir yanından takviye güçler geliyor, askeri personel ve sivil görevliler düzeni koruma planında üzerlerine düşen rollere hazırlanıyor.

İNGİLİZ İSTİHBARATI TEYAKKUZDA

Şu an güvenlik açısından en zayıf nokta, Kraliçe 2. Elizabeth’e veda etmek isteyen binlerce kişinin oluşturduğu ve Londra sokaklarında yılan gibi kıvrılarak uzayan kuyruk. Hükümet, sıranın düzenini sürdürmeye yardımcı olmak üzere özel güvenlik şirketlerinden yüzlerce görevli getirtti. Salı gününden bu yana bin 500 askeri personel başkentte görev yapıyor. Ayrıca askeri bir helikopter parlamentonun da bulunduğu Westminster bölgesinin üzerinde geziniyor. Perde arkasında ise istihbarat örgütü MI5, ‘ilgi duyulan kişiler’ yani şiddet eylemi ya da aşırılıklara başvuracağından kuşkulanılan insanların davranışlarında bir farklılık görülüp görülmediğini izliyor. İletişim ve siber güvenlik konularında uzman diğer bir istihbarat örgütü olan GCHQ da her türlü haberleşmeyi takip ediyor. Lambeth Köprüsü’nün hemen güneyindeki bir gözlem odasında polisler, yüzlerce sabit güvenlik kamerasından gelen görüntüleri sürekli olarak izliyor. Patlayıcı ve silah kokusu almak üzere eğitilmiş polis köpekleri de düzenli olarak kalabalıklar arasında geziyor.