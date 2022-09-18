Londra’da siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından protestolar sürüyor

Chris Kaba, Londra’nın güneybatısında arabasının içindeyken, kendisini takip eden devriyedeki bir polis tarafından öldürüldü.



AFP’nin haberine göre, olayda ırkçı bir faktör olup olmadığını araştıran Bağımsız Polis Davranış İzleme Bürosu cinayetle ilgili cezai soruşturma yürütürken, bir memur açığa alındı.



Kaba’nın ailesi hızlı bir soruşturma talep etti, ancak müfettişler bunun 9 ay kadar sürebileceğini bildirdi.



Londra Polis Teşkilatı Komiser Yardımcısı Amanda Pearson, “Gerçekleri ortaya çıkarmak ve birçok soruyu yanıtlamaya çalışan Bağımsız Polis Davranış İzleme Bürosu’nun soruşturmasını tam olarak desteklemeye devam ediyoruz” dedi.



Haziran ayında polis, bir dizi skandalın ardından özel prosedürlere tabi tutuldu.



İki yıl önce, siyahi koşucu Ricardo de Santos’un Londra’nın Paddington bölgesinde gözaltına alınması yaygın eleştirilere yol açmış, polis memurlarının ırk ayrımcılığı yapan davranışlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma açılmış ve beş polis memuruna disiplin cezası verilmişti.



Şubat ayında ise, Scotland Yard Polis Şefi Cressida Dick, Bağımsız Polis Davranış İzleme Bürosu’nun hazırladığı, polislerin ırkçı, kadın düşmanı ve ayrımcı davranışlarını içeren rapor üzerine istifa etmişti.

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