Lordlar Kamarası'nın gündemi Öcalan

İngiltere'nin Lordlar Kamarası'nda Suriye PKK’sı PYD’nin elebaşılarından İlham Ahmed ile HDP milletvekili Hişyar Özsoy'un yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. İşçi Partili Lordlar Kamarası üyesi ve Akademisyen Lord Maurice Glasman tarafından ev sahipliği yapılacak olan konferans, cuma günün sabah saat 09.00’da başlayıp, akşam üzeri 17.00'de sona erdi.

Açılış konuşmasını ‘ev sahibi’ Lord Maurice Glasman’ın yaptığı teröre destek etkinliğinde HDP’li Özsoy, ‘sayın’ diyerek övdüğü Öcalan’a methiyeler düzdü.

Suriye savaşı PKK için fırsatmış

Bir süre önce Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘ayaküstü vaatler alan’ elebaşı İlham Ahmed ise Londra’daki konuşmasında, 1 milyonun üzerinde insanın öldüğü Suriye iç savaşının kendileri için ‘fırsat’ olduğunu söyledi. Ahmed, “2011’de ortaya çıkan şansı Kürtler iyi değerlendirdi. Ancak bu düşüncenin mimarı Sayın Öcalan üzerinde büyük bir baskı var. Büyük bir tecrit altında” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 10:38