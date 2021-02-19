Louvre Müzesi olası sel felaketine karşı taşınıyor

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, geçen 250 bin civarındaki eseri 193 kilometre uzaklıktaki modern bir depolama alanına nakletmeyi hedefleyen 5 yıllık bir proje başlattığını ilan etti.

NTV'nin haberine göre, Müze Müdürü Jean-Luc Martinez dün antik çağlardan 19’uncu yüzyıla kadar uzanan 100 bin eseri Paris’teki bodrumdan Lens yakınlarındaki Lievin kasabında kurulan Louvre Koruma Merkezi’ne taşıdıklarını açıkladı.

Su basma tehlikesi

Martinez, “Müzemiz sel bölgesinde. Kanalizasyondaki suların burayı basma tehlikesi var ve bu atık su eserlere zarar verebilir. Bu yüzden de bir çözüm bulmalıydık” dedi.