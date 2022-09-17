Louvre Müzesi ve Versay Şatosu’nda da ışıklar erken kapatılacak

Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, Paris’in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi’nin ardından yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen Louvre Müzesi ve Versay Şatosu’nda ülke genelinde başlatılan enerji tasarrufu kampanyasında “vatandaşları duyarlı kılmak adına elektrikle aydınlatma süresinin kısaltıldığını duyurdu.

Buna göre Louvre Müzesi önündeki piramidi aydınlatan ışıklar, sabah saat 01.00 yerine akşam 23.00’te söndürülecek.

Yine Versay Şatosu’nun ışıklarının akşam 23:00 yerine 22.00’de kapatılacağını aktaran Kültür Bakanı, “Kamuoyunu duyarlı kılmak için semboller önemli.” dedi.

Bakan Malak, kültürel etkinliklerin yapıldığı sinema, tiyatro, konser salonlarında da bu tür önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Rima Abdul Malak, Kültür Bakanlığı’nın işletmesini üstlendiği başkentin ünlü Dorsay Resim ve Heykel Müzesi’nde eski ampullerin enerji tasarrufu sağlayan LED ampullerle değiştirilmesinin enerji tüketimini üçte bir düşürdüğünü söyledi.

Paris Belediyesi, hafta içinde yine Eyfel Kulesi’nin aydınlatılması süresini aynı gerekçeyle kısaltmıştı.

Fransa’da geçen hafta enerji tasarrufu adına kış aylarında tarifeli demiryolu seferlerinin de azaltılması karara bağlanmıştı.

Kaynak: Euronews