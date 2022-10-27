Lufthansa Grubundan 3. çeyrekte 1,1 milyar avro kar

Lufthansa Grubu, 2022'nin 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Geçen yılın 3. çeyreğinde ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 250 milyon avro olan şirket, bu yılın aynı döneminde 1,1 milyar avro kar açıkladı.

Lufthansa'nın gelirleri, Temmuz-Eylül 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 10,1 milyar avroya yükseldi.

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, söz konusu dönemde 33 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 20 milyon yolcu taşınmıştı.

Lufthansa, yılın 4. çeyreğinin, yolcu talebinin olağan mevsimsel yavaşlamasına karşın pozitif FAVÖK ile sonuçlanmasını bekliyor.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ne de olsa seyahat etme arzusu ve dolayısıyla hava yolculuğu talebi azalmadan devam ediyor." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor. Ülkede, özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden dolayı yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.