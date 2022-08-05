Lufthansa, yer personeli için toplu sözleşme görüşmelerinde Verdi Sendikası ile anlaştı

Verdi Sendikası ve Lufthansa’dan yapılan açıklamada, yaklaşık 20 bin yer personeli için 3 aşamalı ücret artışı yapılacağı konusunda uzlaşıldığı belirtildi.

1 Temmuz 2022’den itibaren çalışanlara geriye dönük olarak aylık sabit 200 avro, 1 Ocak 2023’ten itibaren maaşlara yüzde 2,5 oranında ücret artışı ancak aylık sabit olarak en az 125 avro verileceği aktarılan açıklamada, 1 Temmuz 2023’den sonra da maaşlara bir kez daha yüzde 2,5 oranında artış yapılacağı kaydedildi.

Toplu sözleşmenin 31 Aralık 2023’e kadar geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.

Verdi Sendikası Başkan Yardımcısı Christine Behle, bu anlaşmanın tüm çalışan gruplarında ücretlere aylık en az 377 avrodan 498 avroya kadar bir artış anlamına gelen iyi bir sonuç olduğunu belirtti.

Lufthansa yöneticilerinden Michael Niggemann da çalışanlar için iyi bir çözüm bulunduğundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

27 Temmuz’da Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Lufhansa şirketinde yer personeli uyarı grevine gitmiş ve ülkenin en önemli havalimanlarından olan Münih ve Frankfurt havalimanları kilitlenmişti. Grevde 1000 üzerinde uçuş iptal olmuş, 134 bin yolcu da etkilenmişti. Bu grev Lufthansa’ya yaklaşık 35 milyon avroya mal olduğu açıklanmıştı.