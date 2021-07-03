Lukaşenko Batılı ülkelere yüklendi: Terör hücrelerinizi çökerttik

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde tespit edilen ve Batılı ülkelerle bağlantılı olduğunu savunduğu 'terör hücrelerinin' çökertildiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin yaptırım listesindeki lider, bu hücrelerin "Belarus rejimini şiddet olaylarıyla yıkmayı hedeflediğini ve Almanya, Ukrayna, ABD, Polonya ve Litvanya'dan koordine edildiğini" öne sürdü.

Lukaşenko'nun iddialarına göre mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla yönetilen söz konusu terör hücreleri darbe planlıyordu. Cumhurbaşkanı, "Belarus'u savunma alayı" adlı 2 bin 500 üyeli Telegram grubunun liderinin de bir Alman vatandaşı olduğunu belirtti.

Belaruslu lider ayrıca bu grubun, Vileika kentinde Rusya'ya ait bir iletişim merkezini havaya uçurmaya çalıştığını, ancak planlara dahil olan eylemcilerin tamamının gözaltına alındığını ifade etti.

"Ukrayna'dan Belarus'a silah yağdığı için sınırları kapattık"

Lukaşenko'nun diğer bir iddiası ise Ukrayna'dan ülkesine "silah yağdığı" oldu. Lukaşenko, "Ukrayna'dan Belarus'a çok miktarda silah sokulduğu" gerekçesiyle bu ülke ile olan sınırları tamamen kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanının açıklaması, Minsk ile Batılı ülkeler arasında ilişkilerin gerildiği döneme denk geldi.

Avrupa Birliği, geçen ay bir gazeteciyi tutuklamak için Minsk yönetiminin bir yolcu uçağını inişe zorlamasının ardından Belarus ekonomisine yaptırımlar uyguladı.

Batılı liderlerin "devlet korsanlığı" olarak nitelendirdiği olayın öncesinde de taraflar arasındaki tansiyon yüksekti.

AB, Belarus'ta geçen yıl düzenlenen seçimlerin özgür ve adil olmadığına hükmetmiş, muhaliflerin düzenlediği protesto gösterilerindeki polis şiddetinden dolayı da Minsk iktidarına yönelik yaptırımları katılaştırmıştı.

Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığını açıkladığı seçimlere karşı başlatılan eylemlerde en az 35 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Euronews