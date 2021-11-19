Lukaşenko'dan itiraf

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Polonya sınırına giden göçmenlere kendisine bağlı güçlerin yardım etmiş olmasının 'büyük olasılık' olduğunu söyledi. Lukeşonko, göçmenlerin davetle getirildiği iddialarını ise kabul etmedi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Brüksel'in, Belarus-Avrupa Birliği sınırındaki 'göçmen akışını kendisinin organize ettiği' yönündeki suçlamalarını da reddetti.

Ancak BBC'ye mülakat veren Lukaşenko, "Biz Slav'ız, kalp taşıyoruz. Belki de (bizden) birileri yardımcı olmuş olabilir." dedi.

Lukaşenko, Belarus'un göçmenlerin Polonya'ya geçişlerine yardım edip etmediği yönündeki soruya ise, "Bence bu kesinlikle mümkün. Biz Slav'ız ve kalp taşıyoruz. Askerlerimiz göçmenlerin Almanya'ya gitmek istediğini biliyor. Belki de biri onlara yardım etti. Ben bununla ilgilenmeyeceğim bile." diye konuştu.

Polonya: Belarus, göçmenleri kamyonlarla tekrar sınıra taşıyor

Polonya hükümeti, Belarus'u, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin iki ülke sınırından ayrılmasından birkaç saat sonra, kamyonlarla tekrar sınıra taşıyarak yasa dışı yollardan geçmeye zorlamakla suçladı.

Polonya Sınır Muhafızları Sözcüsü Anna Michalska, perşembe akşamı, geçici kampların boşaltılmasından sadece birkaç saat sonra Belarus makamlarının yüzlerce göçmeni kamyonlarla geri getirdiğini ve onları karanlıkta geçmeye zorladığını söyledi. Michalska, "Belaruslular zorla geçme girişiminin olduğu bölgeye daha fazla göçmen getiriyor. İlk etapta 100 kişi vardı ama Belarus tarafı kamyonlarla daha fazla insan getirdi, sonra 500 kişi oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews