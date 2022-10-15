Lukaşenko'dan Rusya uyarısı

ABD’deki NBC kanalına konuşan Lukaşenko, “En önemlisi muhatabınızı hatta rakibinizi köşeye sıkıştırmayın. Bu yüzden o çizgileri, Rusların dediği gibi o kırmızı çizgileri geçmemelisiniz. Onları geçemezsiniz." dedi.

Rusya’ya saldırılması halinde Moskova’nın nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulunan Lukaşenko, “Rusya tavrını açıkça ortaya koydu. Tanrı korusun Rusya Federasyonu topraklarına bir saldırı olursa, bu durumda Rusya gerekirse her türlü silahı kullanabilir." dedi.

Belarus sınırındaki durumun gerginleştiğini belirten Lukaşenko, "Sınırlarımızda gerilimin artması nedeniyle yüksek terör tehdidi durumuna geçildi. Bu nedenle de Belarus ordusunun temelini oluşturduğu ve Rusya'nın askeri birlikleriyle desteklendiği müttefik askeri birliğinin konuşlandırılmasıyla ilgili süreci başlattık." dedi.

Kaynak: Euronews