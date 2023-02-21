Lukaşenko'dan talimat: Belarus, 100 ila 150 bin arasında gönüllülerden oluşacak ordu kuruyor

Lukaşenko, vatandaşların "silahları nasıl kullanacağını" bilmesi, ülkeye yönelik bir saldırıya karşı yanıt verilmesi ve barış zamanında kamu düzeninin korunmasına katkı vermek için yeni bir gönüllü bölgesel savunma ordusunun kurulması emrini verdiğini bildirdi.

Belarus Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko, “Durum kolay değil. Bir çok kez ben bunu dile getirdim. En azından ailesini, gerekirse evini, kendi toprağını ve ülkesini korumak için sadece erkekler değil herkes en azından silah kullanmayı bilmeli.” dedi.

Ülke topraklarını Ukrayna’ya saldırmak için Rus birliklerine açan Lukaşenko, ülkesinin sadece kendisine saldırılırsa savaşa gireceğini yineledi.

Lukaşenko, Ukrayna’daki savaşın da ülkesinin ordusunu güçlendirmesini gerekli kıldığı görüşünü dile getirdi.

Savunma Bakanı Viktor Khrenin ise gönüllü kara ordusunun 100 ile 150 bin askerden oluşacağını gerekirse bu miktarı artırabileceklerini bildirdi.

Belarus’un düzenli ordusu 48 bin askere ve 12 bin sınır güvenlik görevlisine sahip.

Kaynak: Euronews