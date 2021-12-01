Lukaşenko: Rus nükleer silahlarını ülkeye davet edebiliriz

RIA Novosti ile röportaj yapan Alexander Lukaşenko, Amerikan yapımı nükleer silahların Doğu Avrupa'ya taşınması durumunda sınırın ötesindeki ölümcül donanım miktarını artırmakla tehdit etti.

Lukaşenko, "Söz konusu durum gerçekleşirse, Putin'in nükleer silahları Belarus'a vermesini önereceğim. Böyle bir durumda en etkili olanı, bu silahları kullanarak Sovyet döneminden kalma bir nükleer caydırıcılığın restorasyonu” dedi.

Avrupa’ya göç arayışındakilerin bekleyişi sürüyor

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesinde geçici olarak hazırlanan lojistik merkezindeki kapalı alanda çoğunluğu Irak’tan gelen ve Avrupa’ya geçme arayışındaki kişilerin bekleyişi devam ediyor.

Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, kapalı alanda herhangi bir yangın veya kaza durumuna karşı güvenlik önlemlerini arttırırken merkezde günlerdir bekleyenler için saç tıraş hizmeti sağlandı.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Daha sonra bu kişiler, sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükümetinin bölgede hazırladığı kapalı alana geçmişti.