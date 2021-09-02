Lukaşenko: Rusya'dan yüklü silahlar alacağız

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, ülkesinin yakında Rusya'dan büyük miktarda silah alacağını söyledi.

Lukaşenko bu silahlara onlarca savaş jeti, helikopter ve hava savunma sistemlerinin de dahil olacağını dile getirdi.

Ayrıca ülkesinin S-400 hava savunma sistemi alabileceğini de belirten Lukaşenko, "S-400'ler de alabiliriz. Onlara çok ihtiyacımız var." dedi.

Ülkesini 1994'ten bu yana demir yumrukla yönettiği eleştirileri yapılan Lukaşenko'nun bu açıklaması, Belarus ile en büyük destekçisi konumundaki Rusya ordularının gelecek hafta başlayacak ortak askeri tatbikatının öncesinde geldi.

Söz konusu tatbikata iki ülkeden 2 yüz bin askerin katılması öngörülüyor.

Lukaşenko'nun silah alımı açıklaması, ağustos 2020'de 6'ıncı dönem için yeniden bu göreve seçildiğinin açıklanmasının ardından muhaliflerin hileli olduğu gerekçesiyle başlattığı aylar süren protestolar ve Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu mali yaptırımların ardından Moskova'nın kendisine yönelik artan oranda desteğinin de göstergesi olarak algılanıyor.

Belarus ordusu ile Rusya ordusunu 'bir bütün' olarak tanımlayan Lukaşenko, Batı ile olan sorunu bir adım daha ileri taşıyarak olası savaş senaryolarına da değindi.

"Belarus ordusunun, omurganın batısını oluşturduğu etkili tek bir ordumuz var." diyen Lukaşenko, "Tanrı korusun, bir savaş başlarsa, savaşa ilk giren Belarus ordusu olacak ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin batı kolu da ortak bir savunma oluşturmak için hızlı bir şekilde (bize) katılacak." şeklinde konuştu.

İki ülke yakın siyasi, ekonomik ve askeri bağları öngören bir birlik anlaşmasına sahip. Lukaşenko daha önceleri Moskova'yı, ülkesinin egemenliğine müdahale etmekle suçlarken, protestoların ve Batı kaynaklı yaptırımların ardından bu söylemlerini bıraktı.

Kaynak: Euronews