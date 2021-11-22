Lukaşenko tehdit etti: "Savaş kaçınılmaz olur"

Avrupa Birliği sınırında planlı mülteci krizi yaratarak başta Polonya ve Litvanya hükümetleri olmak üzere Brüksel'i oldukça zor bir durumda bırakan Belarus hem zeytin dalı uzattı hem de tehdit etti.

Belarus'un AB tarafından resmi olarak tanınmayan lideri Aleksander Lukaşenko yaptığı son açıklamada, Belarus'un Polonya ile karşı karşıya gelmek istemediğini, ancak Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında mahsur kalan 2 bin göçmeni kabul etmesini istediğini söyledi. Bununla birlikte "kriz çok ileri giderse savaşın kaçınılmaz olduğunu" da ifade etti.

AB geçtiğimiz hafta 2 bin mülteciye dair benzer bir öneriyi reddetmişti. Belarus devlet haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko Pazartesi günü Almanya'nın bazı göçmenlerin kabul edilmesi konusunda girişimlerde bulunmasını talep etti ve AB'nin bu konuda Minsk ile temas kurmadığından şikayet etti.

"AB'nin cevap vermesini bekliyorum ancak soruna bakmak istemiyorlar bile. Hatta onun (Almanya Başbakanı Angela Merkel) bana vaat ettiği temaslar bile gerçekleşmiyor."

Kaynak: Euronews