Lüksemburg'da kenevir kullanımı serbest oluyor

Lüksemburg hükümeti, evlerde kenevir yetiştiriciliği ve kullanımının yasal hale getirileceğini duyurdu.

Hükümet, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele önlem paketi kapsamında kenevire ilişkin yasanın değiştirileceğini bildirdi.

Buna göre, 632 bin nüfuslu ülkede yetişkinler sadece kişisel kullanım için hane başına dört adede kadar kenevir bitkisi yetiştirebilecek.

Lüksemburg ayrıca, kenevir tohumlarının ithalatına, İnternet ve mağazalarda satışına da izin verecek. Kenevir tohumlarının ticari amaçlarla yerli üretimi de yasallaştırılacak.

Kenevir yetiştiriciliği ve kullanımı yalnızca "4 duvar arasında" kabul edilecek ancak 3 grama kadar taşıma ve tüketim de artık bir suç olarak değil "kabahat" olarak değerlendirilecek.

Demokratik Parti ve Sosyalist İşçi Partisi ile koalisyon ortaklarından olan Yeşiller Partisi liderleri, bu hamlenin Lüksemburg'un uyuşturucu politikasını tamamen değiştireceğine inanıyor.

Hükümetin uyuşturucuyla bağlantılı suçlara karşı "bütüncül" bir yaklaşımla mücadeleyi amaçladığı belirtiliyor.

Yeşiller Partisi cuma günü yaptığı açıklamada, kenevire karşı savaşın kaybedildiğini, yeni önlemlerle en azından kenevir kullanımının düzenlendiğini ve karaborsaya karşı yasal bir alternatif yaratıldığını ifade etti.

Kaynak: Euronews