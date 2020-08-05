Lüksemburg: İsrail'in ilhakı hırsızlıktır

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını eleştirerek, İsrail hükümetinin, ilhakın hırsızlık olduğunu görmesini beklediğini söyledi.

Asselborn, Alman Welt gazetesinde yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 9’unun Filistin'i devlet olarak kabul ettiğini, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin bu adımı 1989’dan önce komünist sisteme bağlı olduklarında attıklarını anımsattı.

İsrail’in yakın gelecekte Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etmesi durumunda, AB'de aralarında bazı büyük ülkeler dahil başka ülkelerin de Filistin’i devlet olarak tanımaya hazır olabileceğini ifade eden Asselborn, birlikte bu yönde düşüncelerin bulunduğunu belirtti.

Asselborn, böyle bir adımın iki devletli çözümü destekleyebileceğini ve adil bir durum sağlayabileceğini kaydetti.

Bunun İsrail’e yönelik bir şey olmayacağını vurgulayan Asselborn, “Aksine, Filistinliler kendi devletine sahip olduklarında İsrailliler huzur içinde yaşayabilirler.” ifadesini kullandı.

Asselborn, İsrail’in düşüncesini değiştirmesini umut ettiğini belirterek, "İsrail hükümetinin ilhakın hırsızlık olduğunu ve sadece uluslararası hukuku değil on emrin yedincisini de ihlal edeceğini görmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria’nın İsrail tarafından sömürgeleştirilmesi anlamına gelecek bir ilhakın AB ve Birleşmiş Milletlerin (BM) talep ettiği iki devletli çözümü tamamen imkansızlaştıracağını kaydeden Asselborn, Avrupalıları ortak bir tutum sergilemeye çağırdı.

Asselborn, “Batı Şeria'nın bazı kesimleri kademeli olarak ilhak edilecekse ne yapacağımız konusunda hemfikir olmalıyız. Tavuklar gibi dağılmamamız lazım.” ifadesini kullandı.

Bölgede on binlerce Filistinlinin yaşadığına işaret eden Asselborn, “Bu insanlar ne olacak? Bu insanların hangi hakları var? Sürülecekleri mi? Orası verimli toprak. İlhaktan sonra ne olacak? İlhaktan sonra tek devletli çözüm mü olacak? AB'nin, ABD Başkanı Trump’ın planına göre bir ilhakın sonuçları olacağını açıkça ifade etmesi lazım.” yorumunda bulundu.

Asselborn, AB ülkelerinin sadece yaptırımlar konusunda değil ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde de oy birliğiyle karar verdiğini ve bunu İsrail'in bilmesi gerektiğini belirterek, ekonomik ilişkilerin, İsrail’in uluslararası hukuka riayet etmesi halinde gelişebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA