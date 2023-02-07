Macar Meclis Başkanı Köver'den TBMM Başkanı Şentop'a taziye mesajı
Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziyelerini iletti.
Avrupa 07.02.2023, 10:13
Köver, Şentop'a yolladığı mesajda, deprem haberini büyük acıyla öğrendiğini ve ülkesinin bu zor anda Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.
Köver, "Bu üzücü olayda, Macaristan Parlamentosu adına kurbanların yakınlarına en içten duygularımla başsağlığı dilememe ve yaralılara acil şifalar dilememe izin verin." ifadelerini kullandı.
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