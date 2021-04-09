banner39

Macaristan 2 milyon doz aşı için Rusya'yla anlaştı

Macaristan ile Rusya arasında 2 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşma yapıldığı açıklandı.

Avrupa 09.04.2021, 15:52 09.04.2021, 17:13
Macaristan 2 milyon doz aşı için Rusya'yla anlaştı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya ile 2 milyon doz koronavirüs aşısı tedarikini içeren bir anlaşmaları olduğunu belirtti.

Rus aşısı, AB’nin ilaç otoritesi EMA tarafından henüz onaylanmadı. Fakat Macaristan, EMA tarafından onaylanmasını beklemeden Sputnik V aşısı için acil kullanım izni vermişti.

Kaynak: Sputnik

banner53
#aşı
Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak