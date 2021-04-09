Macaristan 2 milyon doz aşı için Rusya'yla anlaştı
Macaristan ile Rusya arasında 2 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşma yapıldığı açıklandı.
Avrupa 09.04.2021, 15:52 09.04.2021, 17:13
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya ile 2 milyon doz koronavirüs aşısı tedarikini içeren bir anlaşmaları olduğunu belirtti.
Rus aşısı, AB’nin ilaç otoritesi EMA tarafından henüz onaylanmadı. Fakat Macaristan, EMA tarafından onaylanmasını beklemeden Sputnik V aşısı için acil kullanım izni vermişti.
Kaynak: Sputnik
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