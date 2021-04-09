Macaristan 2 milyon doz aşı için Rusya'yla anlaştı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya ile 2 milyon doz koronavirüs aşısı tedarikini içeren bir anlaşmaları olduğunu belirtti.

Rus aşısı, AB’nin ilaç otoritesi EMA tarafından henüz onaylanmadı. Fakat Macaristan, EMA tarafından onaylanmasını beklemeden Sputnik V aşısı için acil kullanım izni vermişti.

Kaynak: Sputnik