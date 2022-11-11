Macaristan, AB kaynaklarının Ukrayna için kullanılmasına karşı çıkıyor

Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye hazırız ama bugüne kadar olduğu gibi ikili anlaşmalar kapsamında." ifadesini kullandı.

Ülkesinin AB Komisyonu'nun teklifini reddetmesini eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a da tepki gösteren Szijjarto, "Meslektaşım, Dışişleri Bakanı durumu yanlış anlıyor. AB'nin ortak bir şekilde kredi almasını reddetmemiz taktiksel değil, bilakis prensip meselesi. Avrupa'nın ortak bir şekilde borçlanması, ortak bir Avrupa anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, 9 Kasım'da, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar avroluk yardım paketi teklif etmişti.