Macaristan Adalet Bakanı: "AB şantaj yapıyor"

Varga, ABD merkezli muhafazakar düşünce kuruluşu Heritage Foundation'da pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'nin birliğe dahil olan ülkelerin bölgesel ve ulusal farklarını silmeye yönelik neo-liberal bir ideolojiyi kullanarak, kendisini güçlendirmeye çalıştığını savundu.

Varga, açıklamasında şunları söyledi:

Polonya ve Macaristan gibi belirli ulus devletlerin AB yetkilileri ve kurumları tarafından şantaja uğradığı bir yönelimle karşı karşıyayız. AB, düşünce hegemonyasına dayalı bir birlik inşa ediyor. Ancak bize göre farklılık da birlik kadar önemli. AB'de yalnızca tek ideoloji olamaz.

Adalet Bakanı, İtalya'da ve İsveç'te kurulan sağcı hükümetleri örnek göstererek, bunların siyasi anlamda olumlu gelişmeler olduğunu savundu.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra, Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi'yle (KD) üçlü sağ koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu almıştı. Radikal sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıklamıştı.

İtalya'da eylülde düzenlenen seçimleri de Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve parçası olduğu sağ ittifak kazanmıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eylülde yaptığı açıklamada Ukrayna savaşında AB'nin Rusya'ya yönelik politikasını da eleştirmişti.

Orban, "Rusları zayıflatmaya yönelik girişimler başarılı olmadı. Ancak yaptırımların neden olduğu acımasız enflasyon ve enerji kıtlığı Avrupa'ya diz çöktürebilir" demişti.

Kaynak: Independent Türkçe