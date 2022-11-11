Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a teşekkür
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başbakan Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Avrupa 11.11.2022, 18:07
Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.
Kaynak: AA
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