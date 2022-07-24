Macaristan Başbakanı Orban'dan tartışma yaratan sözler

Viktor Orban "batının ikiye bölündüğünü" iddia etti ve Avrupalı ile Avrupalı olmayanların birbirine karıştığı ülkelerin "artık ulus olmadığını" savundu.

Milliyetçi muhafazakar lider, Romanya'daki Tusvanyos Yaz Üniversitesi'nde yaptığı yıllık konuşmasında "karışmamış bir Macar ırkını" idealize etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz [Macarlar] karışık bir ırk değiliz ve karışık bir ırk olmak da istemiyoruz"

Macaristan'da muhalefet milletvekilllerinden Katalin Cseh, Orban'ın konuşmasını eleştirerek "Yaptığı açıklamalar hepimizin unutmak istediği bir dönemi hatırlatıyor. Bunlar gerçekten de rejimin gerçek yüzünü gösteriyor" dedi.

Orban, Batı'yı ve sık sık eleştirdiği George Soros'u Orta Avrupa'yı "göçmenlere zorlamaya" çalışmakla suçluyor.

Romanya'da milletvekili Alin Mituța da Orban'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Mituta, "Irk ya da etnisite hakkında konuşmak, özellikle de Orta ve Doğu Avrupa gibi karışık bir bölgede tamamen hayal ürünü ve tehlikeli. Orban da öyle" dedi.

Fidesz lideri Orban ayrıca, partisinin önümüzdeki yıllara ilişkin görüşlerini ortaya koyduğu etkinliğin son gününde gelecek on yılın belirsizlik ve savaşla tanımlanacağını öngörüsünde bulundu.

Konuşmasının devamında Batı'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği eleştiren Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının da işe yaramadığını savunuyor.

Orban konuşmasında "Savaştan, göçten, cinsiyet çılgınlığından, küresel asgari vergiden ve ekonomik durgunluktan uzak durursak, Macaristan başarısını sürdürebilecektir" dedi.

Kaynak: Euronews