Macaristan Başbakanı Orban'ın atkısına büyük tepki

Orban'ın başkent Budapeşte'de oynanan Macaristan ile Yunanistan arasındaki bir futbol maçı sırasında taktığı atkı bugünkü Avusturya, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'yı içine alan eski Macar Krallığı'nın sınırlarını öne çıkarıyor.

Sosyal medya hesabından boynunda "Büyük Macaristan atkısı" ile futbolcularla görüştüğü bir video yayınlayan Orban, "Futbol siyaset değildir, orada olmayanı görmeyelim. Macar ulusal takımı her nerede yaşıyorsa yaşasın, bütün Macarların takımıdır" ifadeleriyle paylaştı.

Ancak Macar liderin atkıyı genel bir etkinlik sırasında takması iki komşu ülkenin tepkisine neden oldu.

Romanya'dan tepki

Orban'ı "revizyonculukla" suçlayan Romanya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada, "Revizyoncu içerikteki her türlü gösterge, şekli ne olursa olsun kabul edilemez ve Romanya ile Macaristan tarafından yapılan ortak vaatlere ve güncel gerçekliğe aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Romanya Milletvekili Alin Mituta ise, Orban'ın davranışını Ukrayna topraklarına karşı işgal ve ilhak girişimi söz konusu iken yeni bir "sorumsuz" hareket olarak değerlendirdi ve "Bu revizyoncu jestler Orban'ı sınırları değiştirme hayali taşıyan Putin'e yaklaştırıyor" dedi.

Mituta Orban'ın Avrupa Birliği'nde yaptırıma uğraması ve Avrupalı liderlerin onu dışlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Orban daha önce de Romanya'nın Transilvanya bölgesinde yaşayan geniş etnik Macar toplumu üzerinden gerilim yaratmakla suçlanmıştı.

Ukrayna özür istedi

Orban'a tepki gösteren bir diğer ülke de Ukrayna oldu. Olayın kabul edilemez olduğunun altını çizen Ukrayna Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Macar Büyükelçiyi bakanlığa çağıracaklarını belirtti.

Bakanlık sözcüsü Oleg Nikolenko sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Macaristan'da revizyonist fikirlerin yüceltilmesi Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmuyor ve Avrupa siyasetinin ilkeleriyle de örtüşmüyor" diye yazdı.

Nikolenko ayrıca Kiev'in Budapeşte'den "toprak bütünlüğünün ihlali dolayısıyla "resmi bir özür" beklediğini de ifade etti.

Orban daha önce de sosyal medyadan "Büyük Macaristan"a semboller paylaşarak tepkiye neden olmuştu.

"Büyük Macaristan"

"Büyük Macaristan" olarak adlandırılan tarihi harita Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Trianon anlaşması ile Macaristan'ın kaybettiği toprakları simgeliyor.

Topraklarının üçte ikisini kaybeden Macar toplumu bu olayı büyük bir ulusal felaket olarak değerlendiriyor ve bu harita özellikle aşırı sağ gösterilerde sıklıkla göz önüne çıkıyor.

Macaristan'da sergilenen revizyonculuk Trianon Antlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesi fikrini içeriyor.

Kaynak: Euronews