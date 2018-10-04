Ukrayna’nın Zakarpattia bölgesi Beregove kentinde faaliyet gösteren Macaristan Başkonsolosu Ukrayna’da istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edildi.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Macaristan’ın Beregove Başkonsolosunun 72 saat içinde Ukrayna’yı terk etmesi ile ilişkin nota Macaristan’nın Ukrayna Büyükelçisi Ernő Keskeny’e iletildi.



Açıklamada, “Macar tarafının bundan sonra Ukrayna’ya yönelik düşmanca tavırlarından ve yetkililerin Ukrayna yasalarına aykırı davranmasından kaçınacağını umuyoruz.” denildi.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği gibi, Eylül ayında, Macaristan-Ukrayna sınırında Macarların yoğun olarak yaşadığı Ukrayna'nın Beregove kentinde bulunan Macaristan Başkonsolosluğunda vatandaşlık alanlar için düzenlenen yemin töreninin gizli kamerayla kaydedilip sosyal medyada paylaşılmıştı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, “Biz zaten olanları biliyorduk ve Macar meslektaşlarımızı bu konuda defalarca uyarmıştık, ancak video artık bir kanıt. Ve bu kanıtı görmezden gelemeyiz. Bu olaya karşılık vereceğiz. Bu Başkonsolos Budapeşte’ye veya başka bir Macar şehrine gidecek.” ifadeleri kullandı.



UKRAYNA-MACARİSTAN KRİZİ



Macaristan, Ukrayna'nın geçen yıl eylül ayında eğitim kanununda yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkede yaşayan Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor. Ukrayna hükümeti, kendi toprakları içerisinde (sınırda) Macaristan konsolosluğunun Macar vatandaşlığı dağıtmasını topraklarına karşı bir saldırı olarak görüyor. Bölgede yaşayan etnik Macarları, Macaristan'a daha da fazla bağlayarak Ukrayna topraklarında hak iddia etmeye çalışıyor.



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişiklik konusunda, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." demişti.



Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, ortaöğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.



Macaristan hükümeti, 14-15 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan NATO-Ukrayna Savunma Bakanları Komitesi oturumunu veto etmişti.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 17:33